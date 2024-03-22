Цены на продукты питания взвинчены, и к ним может вскоре добавиться новый сахарный налог. Что изменится для потребителей и производителей? Можно ли бороться с заоблачными наценками торговых сетей?
Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 13:00!
- Минувший год был сложным и для потребителей, и для производителей, а вот торговые сети не остались в накладе. Можно ли снизить цены?
- Не обязать ли магазины указывать величину наценки?
- Когда будет введен сахарный налог?
- Насколько новый налог подстегнет цены?
- Поможет ли это в борьбе с ожирением?
- Европейские фермеры бастуют. Каковы настроения среди эстонских селян?
- Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки. Эстонскому фермеру станет легче?
- Как избежать банкротств мелких и средних хозяйств?
- Есть ли признаки улучшения ситуации в пищевой отрасли?