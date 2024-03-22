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Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Цены на продукты питания взвинчены, и к ним может вскоре добавиться новый сахарный налог. Что изменится для потребителей и производителей? Можно ли бороться с заоблачными наценками торговых сетей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 13:00!

  • Минувший год был сложным и для потребителей, и для производителей, а вот торговые сети не остались в накладе. Можно ли снизить цены?
  • Не обязать ли магазины указывать величину наценки?
  • Когда будет введен сахарный налог?
  • Насколько новый налог подстегнет цены?
  • Поможет ли это в борьбе с ожирением?
  • Европейские фермеры бастуют. Каковы настроения среди эстонских селян?
  • Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки. Эстонскому фермеру станет легче?
  • Как избежать банкротств мелких и средних хозяйств?
  • Есть ли признаки улучшения ситуации в пищевой отрасли?
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