ЕС начинает переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Босния и Гецеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году. Однако Еврокомиссия рекомендовала предоставить ей статус кандидата лишь в октябре 2022 года. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС решили, что переговоры с Сараево начнутся, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям Брюсселя. Главное внимание при этом было сконцентрировано на демократии и эффективном госуправлении, а также соблюдении принципов правового государства и прав человека.

Политика расширения ЕС

Эксперт по Восточной Европе Фонда Бертельсмана Мириам Космель, комментируя в беседе с DW в начале марта возможные приоритеты Урсулы фон дер Ляйен, если та останется главой Еврокомиссии до 2029 года, указала, что ожидает продвижения темы расширения ЕС, причем в отношении не только Украины, но и Молдовы, а также западнобалканских государств.

«Тема расширения Евросоюза будет играть решающую роль и при формировании его долгосрочных финансовых рамок», - отметила Космель. Она подчеркнула, что не стала бы интерпретировать такую политику Брюсселя как направленную против интересов России: «Скорее, это собственные интересы ЕС, которые будут сильнее защищены через расширение, если у него будет правильная концепция и правильное воплощение».

«Это именно то, о чем говорила фон дер Ляйен, вступая в должность главы ЕК в 2019 году: геостратегический фокус работы, желание положить конец »серым зонам« и неопределенности в отношении соседних с ЕС стран», - напомнила эксперт.