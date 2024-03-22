Опрос: большинство считает обложение пенсий подоходным налогом – обманом пожилых людей

В начале марта правительство объявило, что наряду с другими налоговыми изменениями в следующем году освобождение от подоходного налога для средней пенсии будет сохранено на уровне этого года - €776. По прогнозам министерства финансов, в следующем году средняя пенсия вырастет до 826 евро, что означает отказ от обещания, данного в коалиционном соглашении.

Институт общественных исследований поинтересовался у людей, не считаю ли они себя обманутыми.

Респондентов спрашивали, обманывает ли правительство пенсионеров, отказываясь от освобождения от подоходного налога на среднюю пенсию, обещанного в коалиционном соглашении. Респондентам также давалось пояснение, что правительство приняло решение, что с 2025 года не облагаемый налогом доход для средней пенсии останется на уровне 776 евро в месяц. В то же время, согласно прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия в 2025 году вырастет до 826 евро. Это означает, что в 2025 году со средней пенсии придется платить подоходный налог в размере €11 в месяц, или €132 в год.

77% респондентов ответили «да» или «скорее да», 15 % - «скорее нет» или «нет» и 8% - «не знаю».

94% сторонников Центристской партии, 93 % сторонников EKRE, 90% сторонников «Отечества», 77% сторонников СДПЭ и 62% сторонников «Ээсти 200» считают, что отказ от обещания, зафиксированного в коалиционном договоре, является обманом пенсионеров.

Среди сторонников Партии реформ 46 процентов считают, что отказ от обещания был бы предательством по отношению к пенсионерам, а 46 процентов так не считают.

Опрос Norstat проводился 20-21 марта в интернете среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие 1002 респондента.