Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы

Indoor, владеющая мебельными магазинами Sotka и Asko, продала свое здание в Таллинне на Петербури-теэ и прекратит свою деятельность в Эстонии к концу марта, говорится в биржевом сообщении ее материнской компании KH Group.

«Инфляция, высокие процентные ставки… у людей не так много денег, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке», – рассказал Äripäev в ноябре менеджер KH Group Лаури Вельялайнен о решении закрыть магазины в Эстонии.