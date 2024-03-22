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Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы

rus.postimees.ee
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Пярнуские магазины Asko и Sotka.
Пярнуские магазины Asko и Sotka. Фото: URMAS LUIK / PRNPM / EMF

Компания Indoor, уволившая в январе 39 человек из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko, продала недвижимость в Таллинне за миллионы, пишет dv.ee.

Indoor, владеющая мебельными магазинами Sotka и Asko, продала свое здание в Таллинне на Петербури-теэ и прекратит свою деятельность в Эстонии к концу марта, говорится в биржевом сообщении ее материнской компании KH Group.

Цена продажи недвижимости составила четыре миллиона евро.

«Инфляция, высокие процентные ставки… у людей не так много денег, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке», – рассказал Äripäev в ноябре менеджер KH Group Лаури Вельялайнен о решении закрыть магазины в Эстонии.

Читайте подробнее на dv.ee.

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