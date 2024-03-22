Разгромный проигрыш: Эстония потерпела крупное поражение от Польши

Если накануне игроки сборной Эстонии и выражали надежду на победу, то реальность оказалось удручающей: итоговый результат матча составил 1:5 в пользу Польши.

После матча тренер сборной Томас Хэберли сказал, что команда сделала все, что было в ее силах.

«Конечно, мы хотели гораздо большего, - сказал он в интервью журналистам. - В первые минуты у нас были небольшие трудности, но затем нам удалось изменить ситуацию. К сожалению, соперник все же забил очень быстрый гол, конечно, это было плохо. Затем серьезно осложнила ситуацию красная карточка, потому что мы отставали на один гол. Но в первом тайме команда хорошо играла».

В этой ситуации мы поставили цель как можно дольше сохранять этот минимальный разрыв, чтобы посмотреть, улыбнется ли удача как-то в конце игры или удастся что-то добиться, выведя на поле свежих игроков. Но, к сожалению, свой второй гол Польша забила тоже очень быстро.

Команда боролась, и я думаю, что они выложились максимально. Мы были организованы, но играть в меньшинстве (RusERR сообщает, что на 27-й минуте сборная Эстонии осталась вдесятером - две желтые карточки получил защитник Максим Паскочий. Чтобы сохранить порядок в оборонных рядах, нападающего Алекса-Маттиаса Тамма пришлось заменить на Кристо Хуссара, проведшего свой второй матч за национальную команду.) против такой сильной команды и игроков было для нас все равно непосильно. Приходится смириться с поражением, но мы позволили забить в свои ворота слишком много голов.