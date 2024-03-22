В то время как скандинавские соседи жалуются, что из-за роста цен они уже не могут позволить себе покупать вещи в секонд-хендах, в Эстонии повторное использование продолжает набирать популярность, поскольку для совершения покупки цена перестала быть единственным аргументом.
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Бизнес по продаже подержанной одежды набирает в Эстонии обороты несмотря на рост цен
В понедельник утром на Ратушной площади Тарту выстроилась длинная очередь. Это не был весенний хеппенинг или акция протеста: сотня людей ожидала открытия первого магазина Humana Vintage в Тарту. Ожидание оправдало себя, и, по словам пресс-секретаря Humana Estonia Мари-Хелене Кабер, новый магазин был хорошо принят жителями города.