Бизнес по продаже подержанной одежды набирает в Эстонии обороты несмотря на рост цен

В понедельник утром на Ратушной площади Тарту выстроилась длинная очередь. Это не был весенний хеппенинг или акция протеста: сотня людей ожидала открытия первого магазина Humana Vintage в Тарту. Ожидание оправдало себя, и, по словам пресс-секретаря Humana Estonia Мари-Хелене Кабер, новый магазин был хорошо принят жителями города.

У Humana в Тарту есть еще один магазин, но, по словам пресс-секретаря, фирма не боится, что покупатели перестанут его посещать. «В магазине на улице Куперьянова другой ассортимент, а интерес к подержанной одежде растет, и среди людей постоянно увеличивается доля желающих сделать выбор в пользу экологически рационального потребления, например, предпочесть новой одежде повторное использование», - говорит она.