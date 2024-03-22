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Бизнес по продаже подержанной одежды набирает в Эстонии обороты несмотря на рост цен

, экономический журналист
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С момента начала работы в Эстонии в 2000 году компания Humana демонстрирует устойчивый рост числа клиентов, оборота и продаж.
С момента начала работы в Эстонии в 2000 году компания Humana демонстрирует устойчивый рост числа клиентов, оборота и продаж. Фото: Urmas Luik

В то время как скандинавские соседи жалуются, что из-за роста цен они уже не могут позволить себе покупать вещи в секонд-хендах, в Эстонии повторное использование продолжает набирать популярность, поскольку для совершения покупки цена перестала быть единственным аргументом.

В понедельник утром на Ратушной площади Тарту выстроилась длинная очередь. Это не был весенний хеппенинг или акция протеста: сотня людей ожидала открытия первого магазина Humana Vintage в Тарту. Ожидание оправдало себя, и, по словам пресс-секретаря Humana Estonia Мари-Хелене Кабер, новый магазин был хорошо принят жителями города.

У Humana в Тарту есть еще один магазин, но, по словам пресс-секретаря, фирма не боится, что покупатели перестанут его посещать. «В магазине на улице Куперьянова другой ассортимент, а интерес к подержанной одежде растет, и среди людей постоянно увеличивается доля желающих сделать выбор в пользу экологически рационального потребления, например, предпочесть новой одежде повторное использование», - говорит она.

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