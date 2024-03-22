В обновление теплосетей Ида-Вирумаа будут инвестированы миллионы евро

«Мы верим в будущее Ида-Вирумаа и хотим инвестировать в него. Тепловая инфраструктура Кохтла-Ярве и Йыхви в основном построена почти 50 лет назад, возраст трасс в некоторых местах достигает 70 лет. Понятно, что трубопровод стареет и амортизируется в течение такого продолжительного времени, а это в свою очередь, приводит к утечкам тепла и потерям энергии и в конце концов начинает влиять на безопасность поставок, - сказал руководитель Gren Марго Кюлаотс. - Обновив теплопровод, мы сможем снизить утечки и потери и повысить надежность подачи тепловой энергии».

Энергопредприятие Gren приобрело сети централизованного теплоснабжения Кохтла-Ярве и Йыхви в ноябре 2022 года и помимо планирования инвестиций сейчас ведет новые переговоры о приобретении некоторых участков сети, находящихся в муниципальной собственности, чтобы интегрировать их в свою инфраструктуру.

На реконструкцию теплотрасс Кохтла-Ярве и Йыхви Gren подал заявку на получение гранта в Центр экологических инвестиций и на прошлой неделе получил положительный ответ о выделении 2,23 млн евро. Собственное участие предприятие составит свыше 5,7 млн евро.

«Полученный нами грант позволит нам в течение следующих двух лет обновить 11,6 км тепловых труб в Кохтла-Ярвеле и Йыхви, уже в мае этого года мы начнем замену труб в Олевском районе Кохтла-Ярве, где произошло пятнадцать утечек тепла. произошло за последние три года, - добавил Марго Кюлаотс. - Подготовка к реконструкции других, наиболее важных сетей в Кохтла-Ярве начнется осенью, а также будет обновлен трубопровод в деревне Йыхви, где за последние три года произошла 21 утечка».