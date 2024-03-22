В четверг, 21 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в канадском Монреале, мужчины выступили с короткой программой, сообщает RusERR.
На ЧМ по фигурному катанию Александр Селевко на 12-м месте с короткой программой
После короткой программы на чемпионате мира в Монреале лидирует японец Сёма Уно, набравший 107,72 балла. Вторым идет его соотечественник Юма Кагияма (106,35), а на третьей позиции находится представитель США Илья Малинин (105,97).
Александр Селевко набрал в короткой программе 84,08 балла и занял 12-е место, гарантировав себе участие в произвольной программе.
Провалил короткую программу чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция), занявший лишь 19-е место (77,49).