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На ЧМ по фигурному катанию Александр Селевко на 12-м месте с короткой программой

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Александр Селевко.
Александр Селевко. Фото: Minas Panagiotakis

В четверг, 21 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в канадском Монреале, мужчины выступили с короткой программой, сообщает RusERR.

После короткой программы на чемпионате мира в Монреале лидирует японец Сёма Уно, набравший 107,72 балла. Вторым идет его соотечественник Юма Кагияма (106,35), а на третьей позиции находится представитель США Илья Малинин (105,97).

Александр Селевко набрал в короткой программе 84,08 балла и занял 12-е место, гарантировав себе участие в произвольной программе.

Провалил короткую программу чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция), занявший лишь 19-е место (77,49).

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