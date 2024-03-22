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Лидер Таллиннской фракции EKRE: не верю, что вотум недоверия пройдет

rus.postimees.ee
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Март Каллас в здании суда.
Март Каллас в здании суда. Фото: Eero Vabamägi

Лидер фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас не верит в успешность проведения вотума недоверия мэру Михаилу Кылварту. Кроме того, EKRE не считает, что вероятная новая коалиция, в которой бы доминировали социал-демократы и Партия реформ, будет лучше нынешней, пишет Rus.ERR.

«Мы будем голосовать за вотум недоверия, но я пессимистично настроен по поводу того, что он пройдет. Я так не думаю, – отметил Каллас. – Центристская партия за 20 лет работы в Таллиннском городском собрании показала себя как дисциплинированная и сплоченная фракция».

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