Лидер Таллиннской фракции EKRE: не верю, что вотум недоверия пройдет

«Мы будем голосовать за вотум недоверия, но я пессимистично настроен по поводу того, что он пройдет. Я так не думаю, – отметил Каллас. – Центристская партия за 20 лет работы в Таллиннском городском собрании показала себя как дисциплинированная и сплоченная фракция».