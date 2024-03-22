Лидер фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас не верит в успешность проведения вотума недоверия мэру Михаилу Кылварту. Кроме того, EKRE не считает, что возможная новая коалиция, в которой доминировали бы социал-демократы и реформисты, будет лучше нынешней, пишет Rus.ERR.
Лидер Таллиннской фракции EKRE: я не верю, что вотум недоверия пройдет
«Мы будем голосовать за вотум недоверия, но я пессимистически настроен по поводу того, что он пройдет. Я так не думаю, – отметил Каллас. – Центристская партия за 20 лет работы в Таллиннском городском собрании показала себя как дисциплинированная и сплоченная фракция».