Для жертв проводят мероприятия: жителей Эстонии предупреждают о финансовой пирамиде

В Эстонии распространяются схемы, в которых людям предлагается инвестировать в криптовалюту и в случае которых высок риск мошенничества. По данным полиции, целевая группа таких схем широка, и мошенники стараются вовлечь в них как можно больше людей, но в первую очередь они нацелены на пожилых людей и эстонцев, работающих в Финляндии.

По словам руководителя бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, в полицию обратились обеспокоенные люди, чьи близкие были приглашены присоединиться к схеме.

«Мы видим очень агрессивные методы продаж и сетевой маркетинг, инвесторов возят в поездки, организуют крупные мероприятия. Говорят, что собранные деньги будут направлены на инвестиции и реализацию обещаний, но на самом деле эти деньги пойдут скорее на привлечение новых инвесторов и повышение личного благосостояния. Грандиозные мероприятия на самом деле организуются для того, чтобы с помощью денег инвесторов создать впечатляющий имидж компании», - пояснил Лаур.

Сначала инвесторам платят хорошие проценты, что создает впечатление, что инвестиции очень хорошие, и побуждает присоединиться еще больше людей. На самом деле это схемы Понци или финансовой пирамиды, о чем могут свидетельствовать следующие обстоятельства: