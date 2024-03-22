Полиция предупреждает о криптосхемах, которые обещают быстрое обогащение, но ни о каких реальных инвестициях речи не идет и люди в конечном итоге теряют свои средства.
Для жертв проводят мероприятия: жителей Эстонии предупреждают о финансовой пирамиде
В Эстонии распространяются схемы, в которых людям предлагается инвестировать в криптовалюту и в случае которых высок риск мошенничества. По данным полиции, целевая группа таких схем широка, и мошенники стараются вовлечь в них как можно больше людей, но в первую очередь они нацелены на пожилых людей и эстонцев, работающих в Финляндии.
По словам руководителя бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, в полицию обратились обеспокоенные люди, чьи близкие были приглашены присоединиться к схеме.
«Мы видим очень агрессивные методы продаж и сетевой маркетинг, инвесторов возят в поездки, организуют крупные мероприятия. Говорят, что собранные деньги будут направлены на инвестиции и реализацию обещаний, но на самом деле эти деньги пойдут скорее на привлечение новых инвесторов и повышение личного благосостояния. Грандиозные мероприятия на самом деле организуются для того, чтобы с помощью денег инвесторов создать впечатляющий имидж компании», - пояснил Лаур.
Сначала инвесторам платят хорошие проценты, что создает впечатление, что инвестиции очень хорошие, и побуждает присоединиться еще больше людей. На самом деле это схемы Понци или финансовой пирамиды, о чем могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
- Людям обещают высокодоходные инвестиционные возможности с чрезвычайно низким риском или его отсутствием.
- Бизнес-план неясен и непонятно, как за счет этого зарабатываются деньги.
- Акцент делается на привлечении новых инвесторов, а не на продаже продукта или услуги.
- Стоимость услуг завышена или качество очень низкое.
- Инвесторов премируют за привлечение новых членов.
- Условия выплат или выхода из проекта часто меняются.
- Люди вынуждены действовать быстро, чтобы не потерять свои инвестиции.
- Лицензии отсутствуют или финансовые регуляторы выпустили предупреждения.
- Требуется вступительный взнос или крупные первоначальные инвестиции.
«Поскольку реальной инвестиционной деятельности нет, компания фактически не зарабатывает деньги, и схема может работать только до тех пор, пока к ней присоединяются новые люди. Выплаченные дивиденды или другие доходы схемы создают впечатление, что инвестиции работают очень хорошо. Поэтому пока схема не рухнет, человек не осознает, что он на самом деле является жертвой», - сказал Лаур.
По сути, это инвестиционное мошенничество, но преступления часто совершаются за границей, что делает судебное преследование людей трудным и маловероятным и во многом зависит от мотивации зарубежной страны.
«Вот почему важно, чтобы люди сами осознавали опасность мошенничества. Прежде чем инвестировать, вам всегда следует провести небольшое независимое расследование и посмотреть, какова история компании, кто ее руководители, есть ли у них криминальное прошлое. Также стоит изучить инвестиционные форумы и попросить совета у близких людей. Нельзя слепо доверять кому-то свои деньги», - подчеркнул Лаур.