Учителя физкультуры бьют тревогу: современное поколение детей настолько ослабело, что даже самые легкие задания на уроках физкультуры могут обернуться для них тяжелыми травмами. Например, в одной из школ Таллинна буквально за неделю двое учеников получили переломы – не в драке, не на перемене. А на уроке физкультуры, выполняя упражнения с собственным весом.

«Со мной связалась медсестра, сообщила, что сын получил травму на уроке физкультуры и порекомендовала съездить в ЭМО – проверить, есть ли перелом, - вспоминает Светлана историю, которая произошла пару недель назад. – Приехали – точно. Предплечье, обе кости со смещением. В итоге на месяц гипс, потом восстановление. Конечно ребенок в школу ходит, но учебный процесс страдает».

По ее словам, после происшествия с ними общался и учитель физкультуры. Именно в разговоре с преподавателем выяснилось, что хрупкость современных детей стала настоящей проблемой, дети все чаще вместо ушибов получают переломы и тенденций к улучшению ситуации не наблюдается. Скорее наоборот.

Школьная программа по физкультуре сначала отказалась от нормативов, стала упрощаться, превратившись под конец в уроки двигательной активности. Главное, чтобы ребенок хоть как-то двигался; про забеги на четыре километра и лазание по канату современные школьники хорошо если слышали.