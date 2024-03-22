Вашу зарплату пытаются украсть: преступники используют очередную схему обмана

А именно, преступники отправляют электронное письмо, в котором хотят изменить номер счета для получения зарплаты на новый. Уже были случаи, когда выплаты производились мошенникам.

Как работает схема мошенничества с зарплатными счетами? По словам руководителя отдела безопасности SEB Кятлин Кукк, схема ориентирована на компании и государственные учреждения, то есть на всех, кто платит зарплату, например, на сотрудников отдела кадров и руководителей отделов, которые имеют доступ к системам заработной платы.

Кятлин Кукк. Фото: Erakogu

«Мошенники представляются сотрудником компании или учреждения и сообщают по электронной почте о своем желании изменить счет получения зарплаты таким образом, чтобы в дальнейшем зарплата поступала на новый счет. Нередки ситуации, когда электронный ящик сотрудника был заранее взломан и письмо отправляется с личного почтового ящика сотрудника, поэтому адрес электронной почты отправителя правильный, - рассказывает Кукк. - Кроме того, мошенники создают новые адреса электронной почты, которые могут быть очень похожи на правильный адрес электронной почты».

Один из примеров мошеннического письма. Фото: SEB

Как не стать жертвой обмана?

Если вы получили письмо от сотрудника, содержанием которого является желание изменить счет получения заработной платы, вам следует сначала позвонить сотруднику для уточнения содержания письма или связаться с ним лично, чтобы он мог устно подтвердить свое желание.

Обратите внимание на адрес электронной почты отправителя. Критически оцените грамматику и структуру текста. Поскольку для генерации текста мошенники используют программы-переводчики, результат не всегда может быть лингвистически правильным.

Если вы подозреваете, что попали на удочк4у мошенников, почистите компьютер антивирусом, поскольку электронные письма, отправленные мошенниками, часто могут содержать вирусы.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в банк, связанный с компанией или учреждением, используя контакты на официальном сайте банка – чем быстрее вы обратитесь в банк, тем больше вероятность, что он закроет все возможные пути для дальнейших злоупотреблений.