В последние недели участились мошенничества с зарплатными счетами, то есть случаи, когда мошенники пытаются завладеть заработной платой сотрудников частных компаний и государственных учреждений, предупреждает банк SEB.
Вашу зарплату пытаются украсть: преступники используют очередную схему обмана
А именно, преступники отправляют электронное письмо, в котором хотят изменить номер счета для получения зарплаты на новый. Уже были случаи, когда выплаты производились мошенникам.
Как работает схема мошенничества с зарплатными счетами? По словам руководителя отдела безопасности SEB Кятлин Кукк, схема ориентирована на компании и государственные учреждения, то есть на всех, кто платит зарплату, например, на сотрудников отдела кадров и руководителей отделов, которые имеют доступ к системам заработной платы.
«Мошенники представляются сотрудником компании или учреждения и сообщают по электронной почте о своем желании изменить счет получения зарплаты таким образом, чтобы в дальнейшем зарплата поступала на новый счет. Нередки ситуации, когда электронный ящик сотрудника был заранее взломан и письмо отправляется с личного почтового ящика сотрудника, поэтому адрес электронной почты отправителя правильный, - рассказывает Кукк. - Кроме того, мошенники создают новые адреса электронной почты, которые могут быть очень похожи на правильный адрес электронной почты».
Как не стать жертвой обмана?
- Если вы получили письмо от сотрудника, содержанием которого является желание изменить счет получения заработной платы, вам следует сначала позвонить сотруднику для уточнения содержания письма или связаться с ним лично, чтобы он мог устно подтвердить свое желание.
- Обратите внимание на адрес электронной почты отправителя. Критически оцените грамматику и структуру текста. Поскольку для генерации текста мошенники используют программы-переводчики, результат не всегда может быть лингвистически правильным.
- Если вы подозреваете, что попали на удочк4у мошенников, почистите компьютер антивирусом, поскольку электронные письма, отправленные мошенниками, часто могут содержать вирусы.
- Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в банк, связанный с компанией или учреждением, используя контакты на официальном сайте банка – чем быстрее вы обратитесь в банк, тем больше вероятность, что он закроет все возможные пути для дальнейших злоупотреблений.