По всей Эстонии на продажу выставлена пара тысяч земельных участков, которые предлагаются как земельные владения, подходящие для строительства дома мечты или дачи. Однако, к сожалению, не все участки подходят для строительства жилья, и неосмотрительно заключенная сделка купли-продажи может свести на нет все большие планы покупателя участка.
Эксперт: покупатели земельных участков совершают опасные ошибки
Руководитель северного и восточного региона Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп сказал, что особую опасность для сделки с земельным участком представляет то обстоятельство, что незастроенный участок недвижимости часто покупают за счет собственных средств, и, поскольку рядом с покупателем нет ни консультирующего сделку банка, ни также специалиста по недвижимости, то покупатель может и не знать, можно ли вообще получить кредит под залог данной недвижимости и возводимого на ней дома.
«Кредит же новому собственнику часто необходим для строительства здания, а также и новому покупателю, если в будущем возникнет необходимость продать дом», – пояснил он.
«Наиболее распространенной проблемой является отсутствие законного подъезда к купленному участку. Порой отсутствует доступ от общественной дороги или не были установлены сервитуты с соседями. Правда, при содействии местного самоуправления возможно установить также и принудительное владение, но в таком случае ссоры с соседями гарантированы», – сказал Раттасепп.
«Второй нюанс, который необходимо иметь в виду, прежде всего, на территориях, расположенных за пределами населенных пунктов, – это расстояние до пункта подключения к электросети. Если он находится на расстоянии более 400 метров от границы участка, то подключение уже идет не на основании амперной платы, а все необходимые для подключения строительные работы собственник недвижимости должен оплатить сам. Эти суммы достигли колоссальных размеров, и во многих случаях оказывают в прямом смысле негативное влияние на стоимость участка», – сказал специалист.
В качестве третьего проблемного момента Раттасепп отметил вопрос водоснабжения. «Если на участке не разрешается строить буровой колодец, и, например, водоснабжение предусмотрено с участков соседей, на которых еще даже нет и колодца, или документация по его совместному пользованию или обслуживанию имеет недостатки, то в таком случае проблемы могут возникнуть очень легко», – сказал он.
Но самой большой оплошностью Раттасепп считает стремительную покупку доходных сельскохозяйственных угодий без проверки их пригодности для строительства. «Нередки случаи, когда приобретается красивый земельный участок в живописном месте, однако вследствие различных ограничений, будь то природоохранные требования или особая ценность сельскохозяйственных земель, не выдаются условия проектирования для строительства», – предупредил Раттасепп.
«Порой один звонок в местное самоуправление мог бы помочь, но многим покупателям даже в голову не приходит, что на участке могут произрастать редкие растения или что его пересекает тропа сезонной миграции лягушек, и поэтому придется смириться с тем, что все уплаченные деньги попросту вылетели в трубу», – добавил Раттасепп.