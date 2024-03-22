Эксперт: покупатели земельных участков совершают опасные ошибки

Руководитель северного и восточного региона Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп сказал, что особую опасность для сделки с земельным участком представляет то обстоятельство, что незастроенный участок недвижимости часто покупают за счет собственных средств, и, поскольку рядом с покупателем нет ни консультирующего сделку банка, ни также специалиста по недвижимости, то покупатель может и не знать, можно ли вообще получить кредит под залог данной недвижимости и возводимого на ней дома.

«Кредит же новому собственнику часто необходим для строительства здания, а также и новому покупателю, если в будущем возникнет необходимость продать дом», – пояснил он.

«Наиболее распространенной проблемой является отсутствие законного подъезда к купленному участку. Порой отсутствует доступ от общественной дороги или не были установлены сервитуты с соседями. Правда, при содействии местного самоуправления возможно установить также и принудительное владение, но в таком случае ссоры с соседями гарантированы», – сказал Раттасепп.