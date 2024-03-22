Эксперт: жадность, глупость и желание обойти друзей - это не арендный бизнес

Задним числом сложно дать оценку тому, сколько за подобным упрощением жадности и сопутствующей ей глупости и сколько желания обскакать своих друзей-родственников. Во всяком случае, в результате получилось все очень плохо

Задним числом сложно дать оценку тому, сколько за подобным упрощением жадности и сопутствующей ей глупости и сколько желания обскакать своих друзей-родственников. Во всяком случае, в результате получилось все очень плохо.

У тех, кто занял прочные позиции на рынке арендных квартир еще несколько лет назад, дела, конечно же, до сих пор идут очень хорошо, поскольку цены на недвижимость очень сильно выросли, и как бы вы ни считали, они в любом случае в плюсе. Помимо этого, цены на аренду со временем возросли, благодаря чему улучшились и показатели продуктивности. Однако сегодня начинать бизнес с таким же подходом уже невозможно. Почему?

В нынешнем столетии арендный бизнес никогда не был чрезмерно прибыльным. У арендодателя, в лучшем случае, оставалась половина или три четверти дохода, но и это, в первую очередь, за пределами столицы.

Классический арендный бизнес настолько ненадежен, что более умные обходят его стороной