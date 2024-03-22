Статистика: годовой рост индекса цен на жилье оказался наименьшим за последние годы - что это значит?

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в прошлом году цены на дома выросли на 6,5%, а цены на квартиры - на 5,5%. «Цены на квартиры в Таллинне выросли на 4,8%, в близлежащих к Таллинну регионах, а также в Тарту и Пярну цены выросли на 9,4%, в остальной Эстонии - на 0,2%», - добавила Эгне Сяйнаст.

Фото: Департамент статистики.

В четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2022 года на 5,8%. Цены на дома выросли на 3,2%, цены на квартиры - на 6,9%.

По сравнению с третьим кварталом 2023 года индекс цен на жилье повысился на 2,1%.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов (частные, парные и рядные дома).

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2023 году повысился по сравнению со средним показателем предыдущего года на 11,3%. В четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом предыдущего года индекс вырос на 3,9%, а по сравнению с четвертым кварталом 2022 года - на 8,8%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс цен на жилье» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Данные собираются в целях получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.

Смотрите также раздел цен.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.