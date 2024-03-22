В Ласнамяэ ограбили парикмахерскую: злоумышленник далеко не убежал

По предварительной информации, в среду в 17:00 в одну из парикмахерских в Ласнамяэ зашел русскоязычный посетитель и предложил сотрудницам салона различные кремы.

Когда его попросили уйти, посетитель напал на одну из сотрудниц парикмахерской и отобрал у нее 300 евро, после чего убежал. Сотрудники парикмахерской пытались его остановить, однако он оказал сопротивление и скрылся с места происшествия.