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В Ласнамяэ ограбили парикмахерскую: злоумышленник далеко не убежал

rus.postimees.ee
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Салон красоты. Фото иллюстративное.
Салон красоты. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

На этой неделе в среду преступник совершил ограбление в парикмахерской в Ласнамяэ. Подозреваемый в ограблении задержан.

По предварительной информации, в среду в 17:00 в одну из парикмахерских в Ласнамяэ зашел русскоязычный посетитель и предложил сотрудницам салона различные кремы.

Когда его попросили уйти, посетитель напал на одну из сотрудниц парикмахерской и отобрал у нее 300 евро, после чего убежал. Сотрудники парикмахерской пытались его остановить, однако он оказал сопротивление и скрылся с места происшествия.

Прокуратура сообщила Postimees, что полиция установила личность злоумышленника и задержала его. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе уголовного производства.

Дело передано в Пыхьяскую префектуру полиции, курирует расследование Пыхьяская окружная прокуратура.

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