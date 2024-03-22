На этой неделе в среду преступник совершил ограбление в парикмахерской в Ласнамяэ. Подозреваемый в ограблении задержан.
В Ласнамяэ ограбили парикмахерскую: злоумышленник далеко не убежал
По предварительной информации, в среду в 17:00 в одну из парикмахерских в Ласнамяэ зашел русскоязычный посетитель и предложил сотрудницам салона различные кремы.
Когда его попросили уйти, посетитель напал на одну из сотрудниц парикмахерской и отобрал у нее 300 евро, после чего убежал. Сотрудники парикмахерской пытались его остановить, однако он оказал сопротивление и скрылся с места происшествия.
Прокуратура сообщила Postimees, что полиция установила личность злоумышленника и задержала его. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе уголовного производства.
Дело передано в Пыхьяскую префектуру полиции, курирует расследование Пыхьяская окружная прокуратура.