Оливер Юргенс: кто захочет смотреть такой футбол, может стоило иногда пробовать и атаковать?

20-летний Юргенс теперь представлял сборную Эстонии уже в трех матчах. В матчах с Австрией и Швецией счет был 0:2, сейчас добавилось и поражение от Польши - 1:5. Ни в одном из этих матчей Юргенс не смог по-настоящему проявить свое мастерство, поскольку Эстонии всегда не хватало остроты атак.

После этого матча, в котором у тебя, как нападающего, не было возможности продемонстрировать свои навыки, может быть очень тяжелое ощущение. Как ты себя чувствуешь?

Эмоций мало. Я бы даже сказал, что это был бессмысленный матч, потому что я даже ни разу не коснулся мяча. Даже не знаю, что сказать. Что я вообще мог бы сделать? Тут нечего сказать, у меня даже не было возможности что-либо попробовать. У меня такое ощущение, что мы даже не играли. Я очень разочарован.

В предыдущих играх за сборную Эстонии ты тоже не слишком часто владел мячом. А когда и играл, то товарищей по команде рядом не было. Мы играем по неправильному плану или мы слишком плохи?