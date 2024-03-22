Нападающий сборной Эстонии по футболу Оливер Юргенс был крайне разочарован после поражения от Польши со счетом 1:5 в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы.
Оливер Юргенс: кто захочет смотреть такой футбол, может стоило иногда пробовать и атаковать?
20-летний Юргенс теперь представлял сборную Эстонии уже в трех матчах. В матчах с Австрией и Швецией счет был 0:2, сейчас добавилось и поражение от Польши - 1:5. Ни в одном из этих матчей Юргенс не смог по-настоящему проявить свое мастерство, поскольку Эстонии всегда не хватало остроты атак.
После этого матча, в котором у тебя, как нападающего, не было возможности продемонстрировать свои навыки, может быть очень тяжелое ощущение. Как ты себя чувствуешь?
Эмоций мало. Я бы даже сказал, что это был бессмысленный матч, потому что я даже ни разу не коснулся мяча. Даже не знаю, что сказать. Что я вообще мог бы сделать? Тут нечего сказать, у меня даже не было возможности что-либо попробовать. У меня такое ощущение, что мы даже не играли. Я очень разочарован.
В предыдущих играх за сборную Эстонии ты тоже не слишком часто владел мячом. А когда и играл, то товарищей по команде рядом не было. Мы играем по неправильному плану или мы слишком плохи?
Тот факт, что мы были в меньшинстве, также осложнял игру. Тяжело было и когда мы не были в меньшинстве, но когда игроков не хватает, приходится очень сложно. Это только мое мнение, но, возможно, нам стоило бы попробовать играть в атакующий футбол. Смотрите сами, мы всю игру защищались, но все равно пропустили пять мячей. Не знаю, давайте попробуем атаковать, может, проиграем 2:7. Начнем со счетом 2:7 и, возможно, через какое-то время наша ситуация улучшится. Мы не можем всю игру только защищаться в своей штрафной. Кто захочет смотреть такой футбол? Не думаю, что нашим болельщикам эта картинка нравится. На поле ничего не происходит. Но я не тренер, это всего лишь мои мысли.
Вы не перестали доверять тренеру?
Нет. Это лишь мои мысли. У тренера свои идеи. Я делаю то, что тренер скажет. Думаю, это нормально. Я нападающий и хочу получить мяч. Это не что-то личное против тренера. Я говорю как нападающий и это моя эмоция.
С какой задачей тренер отправил тебя на поле?
Он сказал, что мы должны бороться, бегать и защищаться. Это мы делали. Мы бегали, защищались и боролись, но иногда забывали атаковать. Как я уже сказал, в меньшинстве было очень сложно.
Впереди еще один матч, товарищеская встреча с Финляндией. Теоретически в нем будет возможность продемонстрировать свои навыки.
Если не там, то не знаю где. Это товарищеский матч. Соперники не Польша, а Финляндия. Попробуем там немного атаковать. Не знаю, конечно, кто победит. Но надеюсь, что там мы сможем что-то показать.