Картошки в упаковке меньше, чем указано на этикетке: магазин разъяснил ситуацию

Нормативным регулированием предусмотрено, что допустимое отклонение от заявленного веса упакованного продукта составляет 15 граммов, подчеркивает представитель Центра защиты прав потребителей Латвии (PTAC) Санита Гертмане.

На фото, присланном зрителем Bez Tabu, вес картофеля отличается гораздо больше, а именно на 85 граммов. Учитывая, что покупатель особо выделяет определенные крупные сети магазинов, передача начала проверку.

В ходе проверки выяснилось, что все выбранные упаковки картофеля были даже немного тяжелее, чем указано.

И Maxima, и Rimi возможные ошибки объясняют тем, что картофель принадлежит к таким овощам, которые, если их долго держать на полке или в коробке, может измениться, так как овощ начнет сохнуть. Однако коммерческие учреждения стараются вовремя выявлять подобные случаи, проводя регулярные проверки качества.

Между тем PTAC обещает в этом году уделить особое внимание контролю веса расфасованных овощей, проведя объективные проверки на соответствующих производственных предприятиях и упаковочных линиях.

Если покупатель обнаружит расхождения в весе, претензии следует направлять в соответствующий магазин.

Владелец указанного телезрителем Bez Tabu производителя и поставщика картофеля SIA Latbana Group, с которым связалась программа, утверждает, что вес обычно даже больше, чем указано в упаковках.

«Все зависит от того, как долго он хранится в магазине. Картофель - тоже живой продукт, и он сохнет. Как будто компании нужны эти сто граммов картошки. Подумайте сами, кому это нужно? Для неприятностей? Уже на приеме, когда мы привозим продукты в Maxima, нас проверяют. Если не хватает веса, у нас не принимают товар. Если обнаружат, что что-то не так - сразу все возвращают», - подчеркивает владелец компании.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)