В Генассамблее ООН приняли резолюцию по искусственному интеллекту. Документ под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» предложили США, а его соавторами выступили 120 государств.
ООН: «Страны решили управлять ИИ и не допустить, чтобы он управлял людьми»
Комментируя итоги голосования, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что страны мира «решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми».
«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», – заявила журналистам постпред США.
Она также добавила, что распространение ИИ и связанные с ним риски касаются всех. Резолюция, в частности, содержит призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.
Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.
Резолюция призывает содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.
«Я думаю, что выпуск GPT-4 стал моментом «Эврики», когда мы осознали, какое огромное влияние эта технология может оказать [на наш мир], и почему нам нужно глобальное регулирование. Кроме того, было необходимо, чтобы это обсуждалось на уровне ООН, потому что все обсуждения до сих пор происходили только в рамках нескольких компаний и правительств, причем все они находились на Глобальном Севере», – говорит Карме Артигас, занимающая пост сопредседателя Консультативного органа по ИИ.
Критики ИИ говорят о том, что его развитие приведет к ухудшению ситуации в интернете, где появятся еще большие объемы убедительных фейков. В результате доверие общественности к новостям и информации будет окончательно подорвано.
Однако есть и другое мнение, что ИИ может стать важнейшим инструментом для поддержания демократии, поскольку благодаря ему накопленные человечеством знания станут доступными для всех. Кроме того, ИИ окажет очень позитивное воздействие на сферу здравоохранения и поможет предотвращать заболевания, совершенствовать диагностику и при этом снизить затраты.
«Я всегда говорю, что экзистенциальный риск исходит не от созданного роботами Армагеддона, который приведет к нашей гибели. Реальный экзистенциальный риск заключается в том, что мы все сойдем с ума, потому что не можем поверить в то, что видим, слышим или читаем», – подытожила Артигас.