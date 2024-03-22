ООН: «Страны решили управлять ИИ и не допустить, чтобы он управлял людьми»

Комментируя итоги голосования, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что страны мира «решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми».

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», – заявила журналистам постпред США.

Она также добавила, что распространение ИИ и связанные с ним риски касаются всех. Резолюция, в частности, содержит призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.

Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.

Резолюция призывает содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.