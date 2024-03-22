На проходящем в Монреале чемпионате мира по фигурному катанию первый комплект медалей традиционно был разыгран в парах, и здесь 40-летняя фигуристка вошла в историю.
Видео ⟩ 40-летняя канадская фигуристка завоевала золото чемпионата мира в парном катании
Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам удержали первое место в короткой программе, набрав 221,56 балла и завоевав золотую медаль к радости канадской публики. При этом прошлым летом Стеллато-Дудек исполнилось 40 лет! Она американка, но пять лет назад начала выступать с канадцем Дешамом, и спортсменам пришлось выбирать, какую страну представлять. Выбор пал в пользу Канады, поскольку у Стеллато-Дудек шансов на получение канадского гражданства к Олимпиаде 2026 года в Милане было больше, чем у Дешама получить гражданство США.
Стеллато-Дудек начала свою карьеру как фигуристка-одиночница и 24 года назад завоевала серебро на юниорском чемпионате мира. Спортсменка наглядно доказывает то, что фигурное катание не должно быть уделом только молодых девушек.
На чемпионате мира японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (217,88 балла) завоевали серебро, бронза у немецкой пары Минервы Фабьен Хасе – Никиты Володина (210,40).
Сегодня стартуют соревнования по танцам на льду, в вечерней программе определятся победительницы среди одиночниц. В произвольную программу прошли Нина Петрыкина (7-е место в короткой программе) и Натали Лангербаур (24-е место).