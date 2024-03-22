Видео ⟩ 40-летняя канадская фигуристка завоевала золото чемпионата мира в парном катании

Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам удержали первое место в короткой программе, набрав 221,56 балла и завоевав золотую медаль к радости канадской публики. При этом прошлым летом Стеллато-Дудек исполнилось 40 лет! Она американка, но пять лет назад начала выступать с канадцем Дешамом, и спортсменам пришлось выбирать, какую страну представлять. Выбор пал в пользу Канады, поскольку у Стеллато-Дудек шансов на получение канадского гражданства к Олимпиаде 2026 года в Милане было больше, чем у Дешама получить гражданство США.