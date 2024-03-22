ФОТО ⟩ По всей Эстонии установили новые посылочные автоматы: откуда они и сколько стоит отправка?

Unisend - дочерняя компания Литовской почты: в конце прошлого года предприятие расширилось на все страны Балтии.

Как пояснил менеджер по связям с общественностью Литовской почты Лукас Задарацкас, в Латвии и Эстонии сеть литовских посылочных автоматов Lp Express будет работать под названием Unisend, это же название будет использоваться и в Литве.

«В среду, 13 марта мы запустили посылочные автоматы Unisend в Эстонии и Латвии», - рассказал Лукас Задарацкас, руководитель PR-проекта Литовской почты.

На улицах Эстонии появились зеленые и желтые посылочные автоматы Unisend. Фото: Elmo Riig/Sakala

Виды доставки и стоимость

Unisend предлагает три варианта доставки.

1. Отправитель кладет посылку в ближайший посылочный автомат, курьер забирает посылку и относит в другой автомат, откуда посылку забирает получатель.

2. К отправителю приходит курьер, забирает посылку и относит ее в нужный посылочный автомат. Оттуда посылку забирает получатель.

3. Отправитель кладет посылку в автомат, а получатель забирает ее с того же посылочного автомата.

Цена меняется в зависимости от вида доставки и размера посылки: к примеру, отправка небольшой посылки размером 61х35х8 сантиметров путем первого вида доставки обойдется отправителю в 2.83 евро. А отправка большой посылки размером 61х35х74,5 сантиметров вторым видом доставки будет стоить 11.90 евро.

Посылки можно отправлять во все страны Балтии. Однако доставка в другую страну стоит дороже. Более подробно с ценами можно ознакомиться на сайте Unisend.

Свободная ниша

Руководитель отдела энергетики и инфраструктуры Департамента конкуренции Маргус Казепалу сказал порталу Sakala, что бизнес по продаже посылок в Эстонии свободен и открыт для любого нового участника. В этой сфере нет особых правил, нужно лишь внести запись в регистр экономической деятельности.

Сейчас в Эстонии установлены посылочные автоматы фирм Omniva, Smartpost Itella, DPD, Venipak, UPS, DHL и Unisend.

Казепалу отметил, что посылочные автоматы являются лишь частью сети поставщиков почтовых услуг, а поскольку это услуга свободного рынка, ситуация может меняться каждый день. «Например, кто-то выходит на рынок или уходит с него, либо подписывает контракт на использование сети другого поставщика почтовых услуг», - добавил он.

Посылочный автомат Unisend в Вильянди. Фото: Elmo Riig/Sakala

Посылочные автоматы пользуются популярностью

Менеджер по маркетингу и обслуживанию клиентов Itella Baltic Анника Парм сказала порталу Sakala, что, согласно недавнему исследованию поведения потребителей в странах Балтии, 60 процентов респондентов в Эстонии пользуются услугой доставки посылок хотя бы раз в месяц.