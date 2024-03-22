Желтые и зеленые посылочные автоматы фирмы Unisend появились в каждом уголке Эстонии. Мы выяснили, где они расположены, сколько стоит отправка посылки и что за фирма их установила.
ФОТО ⟩ По всей Эстонии установили новые посылочные автоматы: откуда они и сколько стоит отправка?
Unisend - дочерняя компания Литовской почты: в конце прошлого года предприятие расширилось на все страны Балтии.
Как пояснил менеджер по связям с общественностью Литовской почты Лукас Задарацкас, в Латвии и Эстонии сеть литовских посылочных автоматов Lp Express будет работать под названием Unisend, это же название будет использоваться и в Литве.
«В среду, 13 марта мы запустили посылочные автоматы Unisend в Эстонии и Латвии», - рассказал Лукас Задарацкас, руководитель PR-проекта Литовской почты.
Виды доставки и стоимость
Unisend предлагает три варианта доставки.
1. Отправитель кладет посылку в ближайший посылочный автомат, курьер забирает посылку и относит в другой автомат, откуда посылку забирает получатель.
2. К отправителю приходит курьер, забирает посылку и относит ее в нужный посылочный автомат. Оттуда посылку забирает получатель.
3. Отправитель кладет посылку в автомат, а получатель забирает ее с того же посылочного автомата.
Цена меняется в зависимости от вида доставки и размера посылки: к примеру, отправка небольшой посылки размером 61х35х8 сантиметров путем первого вида доставки обойдется отправителю в 2.83 евро. А отправка большой посылки размером 61х35х74,5 сантиметров вторым видом доставки будет стоить 11.90 евро.
Посылки можно отправлять во все страны Балтии. Однако доставка в другую страну стоит дороже.
Более подробно с ценами можно ознакомиться на сайте Unisend.
Свободная ниша
Руководитель отдела энергетики и инфраструктуры Департамента конкуренции Маргус Казепалу сказал порталу Sakala, что бизнес по продаже посылок в Эстонии свободен и открыт для любого нового участника. В этой сфере нет особых правил, нужно лишь внести запись в регистр экономической деятельности.
Сейчас в Эстонии установлены посылочные автоматы фирм Omniva, Smartpost Itella, DPD, Venipak, UPS, DHL и Unisend.
Казепалу отметил, что посылочные автоматы являются лишь частью сети поставщиков почтовых услуг, а поскольку это услуга свободного рынка, ситуация может меняться каждый день. «Например, кто-то выходит на рынок или уходит с него, либо подписывает контракт на использование сети другого поставщика почтовых услуг», - добавил он.
Посылочные автоматы пользуются популярностью
Менеджер по маркетингу и обслуживанию клиентов Itella Baltic Анника Парм сказала порталу Sakala, что, согласно недавнему исследованию поведения потребителей в странах Балтии, 60 процентов респондентов в Эстонии пользуются услугой доставки посылок хотя бы раз в месяц.