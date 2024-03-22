Фото ⟩ Дизайнер: пора задуматься об украшении дома и стола к Пасхе

Добавьте индивидуальности и текстиля

Фото: Ikea

Дизайнер интерьера рекомендует поставить тарелки одну на другую в несколько слоев и сочетать их. На стол также можно поставить небольшой предмет весенней или пасхальной тематики, чтобы подчеркнуть тематику. Например, небольшая природная деталь, крашеное или готовое к покраске яйцо или даже забавное украшение в виде кролика.

«При подаче еды поиграйте с уже имеющейся посудой. Например, при подаче торта переверните более широкую миску вверх дном и поставьте на нее подставку для торта. Так вы оставите больше места на столе для украшений и подчеркнете десерт при сервировке», - поделился дизайнер интерьера IKEA.

Зелень - неотъемлемый элемент пасхального стола. Это не обязательно должны быть цветы, купленные на рынке, а, например, ветка с бутонами или какая-нибудь другая веточка, которая создаст дома ощущение весны. Если вы планируете красить яйца, используйте природные элементы, чтобы сделать на яйцах цветные отпечатки.

Чтобы связать все украшения и посуду воедино, используйте текстиль: будь то скатерть или салфетки. Например, если в доме только одноцветная посуда, дизайнер интерьера рекомендует выбрать скатерть с рисунком, чтобы создать атмосферу праздника. Избегайте смешивания тарелок разных цветов, чтобы создать гармоничный и чистый вид. Если на столе стоит посуда разного стиля или цвета, ее можно сбалансировать однотонной скатертью.

Сосредоточьтесь на доме в целом

Фото: Ikea

Как и весна, Пасха всегда ассоциируется с чистотой, порядком и новыми начинаниями. Поэтому дизайнер интерьера призывает привнести в дом новизну, свежесть и весенние краски. «Один из самых простых и доступных способов освежить интерьер - это использовать текстиль. Это могут быть яркие шторы, коврик в тон, постельное белье или подушки, сочетающиеся с другими яркими деталями в гостиной», - предложил дизайнер интерьера IKEA.

Как сделать украшение в виде пасхального кролика?

Фото: Ikea

Дизайнер интерьера также поделился практическими советами, как сделать пасхального кролика, которого можно использовать как украшение стола или как веселую игру для самых маленьких. «Пасха – отличное время, чтобы использовать остатки ткани. Вырежьте из ткани квадрат, например, 20х20 см. С помощью резинки для волос или нитки заверните в ткань немного ваты – это будет живот кролика, вату меньшего размера, перевяжите ниткой, и у кролика будет голова. Из остальной ткани сформируйте уши кролика. Вы можете использовать не только вату, но яйца или сладости, чтобы дети весело провели время, разбирая вашего кролика на части», – поделился Кастро.