В Великобритании в Уэльсе водитель вел себя опасно во время вождения и показал дорожной камере листок с надписью, что привело к вмешательству полиции.
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Фото ⟩ Глупая выходка перед камерой измерения скорости дорого обошлась водителю
Водителя Nissan Qashqai отправили на курсы поведения после того, как он, видя за рулем, держал в руке листок с надписью «Фотографировать запрещено. Сначала вам необходимо связаться с моим менеджером. Спасибо!». В то же время другой рукой он сделал знак V.