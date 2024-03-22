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Фото ⟩ Глупая выходка перед камерой измерения скорости дорого обошлась водителю

rus.postimees.ee
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Фото: EamonEfitzphotos / Shutterstock

В Великобритании в Уэльсе водитель вел себя опасно во время вождения и показал дорожной камере листок с надписью, что привело к вмешательству полиции.

Водителя Nissan Qashqai отправили на курсы поведения после того, как он, видя за рулем, держал в руке листок с надписью «Фотографировать запрещено. Сначала вам необходимо связаться с моим менеджером. Спасибо!». В то же время другой рукой он сделал знак V.

Полиция установила, что он совершил правонарушение, поскольку загораживал обзор дороги, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

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