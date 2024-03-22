Фото ⟩ Глупая выходка перед камерой измерения скорости дорого обошлась водителю

Водителя Nissan Qashqai отправили на курсы поведения после того, как он, видя за рулем, держал в руке листок с надписью «Фотографировать запрещено. Сначала вам необходимо связаться с моим менеджером. Спасибо!». В то же время другой рукой он сделал знак V.