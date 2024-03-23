В сегодняшнем выпуске репортер Kuuuurija Хевели Туйск поговорила с двумя молодыми людьми, избившими в Выру предполагаемого извращенца. По имеющимся данным, этот человек уже несколько лет фотографирует и снимает на видео маленьких детей.
Для подписчиков
«Полиция не реагировала»: подростки устроили самосуд над человеком, который тайком фотографировал детей
Этой зимой в Выру 19-летний Тамбет вместе с друзьями избил местного жителя, который, как утверждается, любит тайно фотографировать несовершеннолетних. По словам юноши, это продолжается уже много лет.