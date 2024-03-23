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«Полиция не реагировала»: подростки устроили самосуд над человеком, который тайком фотографировал детей

Kuuuurija
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Житель Выру, которого избили подростки.
Житель Выру, которого избили подростки. Фото: Kuvatõmmis Kuuuurijast

В сегодняшнем выпуске репортер Kuuuurija Хевели Туйск поговорила с двумя молодыми людьми, избившими в Выру предполагаемого извращенца. По имеющимся данным, этот человек уже несколько лет фотографирует и снимает на видео маленьких детей.

 Этой зимой в Выру 19-летний Тамбет вместе с друзьями избил местного жителя, который, как утверждается, любит тайно фотографировать несовершеннолетних. По словам юноши, это продолжается уже много лет.

«Когда мы раньше играли в футбол или баскетбол, он снимал нас издалека. Пялился на нас и фотографировал на стадионе», - говорит Тамбет.

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