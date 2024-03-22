Это коснется 67 тысяч граждан России в Эстонии: омбудсмен РФ о расторжении правового договора

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала «дискриминацией» решение Эстонии расторгнуть договор о правовой помощи между двумя странами. Проект закона о денонсации договора был принят Рийгикогу в минувшую среду. Rus.Postimees напоминает аргументы министра Калле Лаанета и юристов о необходимости денонсации договора, который действовал почти 30 лет.