Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала «дискриминацией» решение Эстонии расторгнуть договор о правовой помощи между двумя странами. Проект закона о денонсации договора был принят Рийгикогу в минувшую среду. Rus.Postimees напоминает аргументы министра Калле Лаанета и юристов о необходимости денонсации договора, который действовал почти 30 лет.
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Это коснется 67 тысяч граждан России в Эстонии: омбудсмен РФ о расторжении правового договора
Генерал-майор МВД, она же уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что последствия денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией коснутся почти семидесяти тысяч россиян.