Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

В отношении школьника, стрелявшего у таллиннской школы, возбуждено уголовное дело

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Фото: Sander Ilvest

Школьнику, который месяц назад у Ласнамяэской гимназии выстрелил из оружия, напоминающего стартовый пистолет, было предъявлено подозрение в серьезном нарушении общественного порядка. Для расследования инцидента было возбуждено уголовное дело.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Анника Ванатоа сказала Postimees, что хотя Департамент полиции и погранохраны (PPA) сначала по этому делу начал производство о проступке, было решено продолжить расследование в рамках уголовного производства.

«Учитывая, что с делом связаны несовершеннолетние, Пыхьяская окружная прокуратура не хочет сейчас подробно комментировать ход досудебного производства. В то же время можно сказать, что в связи с инцидентом 14-летнему юноше предъявлено первоначальное подозрение в серьезном нарушении общественного порядка», - сказала Ванатоа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх