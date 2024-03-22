В отношении школьника, стрелявшего у таллиннской школы, возбуждено уголовное дело

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Анника Ванатоа сказала Postimees, что хотя Департамент полиции и погранохраны (PPA) сначала по этому делу начал производство о проступке, было решено продолжить расследование в рамках уголовного производства.

«Учитывая, что с делом связаны несовершеннолетние, Пыхьяская окружная прокуратура не хочет сейчас подробно комментировать ход досудебного производства. В то же время можно сказать, что в связи с инцидентом 14-летнему юноше предъявлено первоначальное подозрение в серьезном нарушении общественного порядка», - сказала Ванатоа.