Школьнику, который месяц назад у Ласнамяэской гимназии выстрелил из оружия, напоминающего стартовый пистолет, было предъявлено подозрение в серьезном нарушении общественного порядка. Для расследования инцидента было возбуждено уголовное дело.
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В отношении школьника, стрелявшего у таллиннской школы, возбуждено уголовное дело
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Анника Ванатоа сказала Postimees, что хотя Департамент полиции и погранохраны (PPA) сначала по этому делу начал производство о проступке, было решено продолжить расследование в рамках уголовного производства.