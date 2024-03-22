Шесть эстонских фехтовальщиц прошли в основной турнир этапа Кубка мира

Среди них напрямую в турнир вышли Нелли Дифферт и Ирина Эмбрих. На отборочном турнире, который состоялся сегодня утром, лучший результат продемонстрировала Эрика Кирпу. Оставшейся тройке пришлось проводить дополнительные матчи.

Кристине Кууск (с представительницей США Шарлин Кай Ян Лю 15:12) и Юлии Беляевой (с китаянкой Ян Донг 15:9) пришлось выйти на дорожку в одном матче, Катрине Лехис (с японкой Хитоми Нисиока 15:9, с китаянкой Чжао Цзяюй 12:6) понадобились два сражения.

В основном турнире, который пройдет в субботу, Кирпу и Эмбрих встретятся во втором круге, если выиграют первый матч. Первой соперницей Кирпу станет Обе Вандингенен из Бельгии, у Эмбрих соперницей будет Ве Кайяо (Китай).

Дифферт встретится с Федерикой Исола (Италия), Кристина кууск – с полькой Мартиной Сватовской-Венгларчик. Лехис выйдет против израильтянки Дар Хехт, а Беляева сразится с Ю Сихан (Китай).

На данном этапе самым важным для эстонок являются командные соревнования в воскресенье, на которых еще есть последний шанс попасть на Олимпийские игры в Париж вместе с женской сборной. Для этого нужно самим завоевать первое место и надеяться, что Украина не поднимется выше шестого места.