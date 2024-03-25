В этом сюжете Kuuuurija поговорит с прекрасным юристом Мерике Роозилехт, которая помогает людям, нередко оставшимся без всего имущества, одерживать в суде выдающиеся победы, что зачастую не под силу даже топовым адвокатам.
Для подписчиков
«Совесть не позволит бросить в беде»: известный адвокат готова отстаивать права людей даже бесплатно
Впервые ведущая Kuuuurija Катрин Луст познакомилась с Мерике Роозилехт весной 2018 года, когда работала над очередным непростым сюжетом. В нем речь шла о том, как мошенница чуть не оставила без крова 91-летнюю таллиннку Нелли Луме.