Кремль наконец признал: в Украине идет настоящая война

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал войну в Украине «войной», передает DW. «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как "специальная военная операция", но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», - заявил он в интервью, публикуемом газетой «Аргументы и факты» в пятницу, 22 марта.

Песков добавил, что Россия не может допустить существования возле своих границ государства, которое «задокументировало намерение использовать любые методы», чтобы отобрать Крым и территории «новых регионов». (Под «новыми регионами» в России понимают территории Донецкой, Луганской, Запорожской Херсонской областей Украины, захваченные в результате полномасштабной военной агрессии РФ).

Позднее, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Маяк», напомнившего что в России многие люди осуждены за публикацию пацифистских лозунгов, а именно - за словосочетание «Нет войне», пресс-секретарь Путина назвал это «неуместным сравнением», потому что «в разном контексте слово "война" употребляется». «Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», - заявил Песков.

Десятки осужденных за «фейки о ВС РФ»

Практически сразу после вторжения в Украину власти России ввели в Уголовный кодекс новую статью 207.3 - она предполагает до 15 лет заключения за «публичное распространение заведомо ложной информации» о действиях армии или чиновников. Ложными считаются любые утверждения, не совпадающие с точкой зрения Минобороны, в том числе и заявления о том, что Россия ведет войну в Украине.

В январе 2024 года глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что за почти два года были возбуждены 273 дела о «фейках» о ВС России. Из них 134 дела, , фигурантами которых являются 136 человек, переданы в суды. Только в первом полугодии 2023 года по этой статье был осужден 21 человек, причем восемь из них получили реальный срок лишения свободы.