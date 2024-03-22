Невероятно ⟩ Энтузиаст обнаружил увесистый золотой самородок

Ричард Брок из Сомерсета нашел увесистый золотой самородок, исследуя сельскохозяйственные угодья неподалеку от местечка Мач-Венлок, сообщает BBC News.

Аукционисты из фирмы Mullock Jones предполагают, что самородок весом 64,8 грамма - самый крупный из когда-либо найденных в Англии.

Названный Hiro’s Nugget, самородок уже выставлен на торги со стартовой ценой от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов.

Энтузиаст объявил, что собирается разделить доход от продажи с владельцем земельного участка, где был найден самородок.

Treasure hunter unearths England’s largest #gold nugget — after 20 minutes



Named “Hiro’s Nugget”, the fragment weighs 64.8g, much larger than the previous record holder in England which came in at 54g.https://t.co/FfsbJuqZfS — David Burton ⭐️⭐️ (@DavidBurton1971) March 21, 2024

По словам аукционистов, через сельскохозяйственные угодья, где был обнаружен самородок, проходили старая дорога и железнодорожная ветка.

Как рассказывает 67-летний Брок, его металлоискатель в тот день барахлил, и потому он воспользовался для поисков старым резервным, с выцветшим экраном.

Richard Brock, a veteran metal detectorist has found England's largest gold nugget in Shropshire despite arriving late with faulty equipment. Weighing 64.8g, the nugget, named Hiro's Nugget, is expected to fetch over £30,000 at auction.



📷 Mullock Jones pic.twitter.com/NgSnR9t4le — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 21, 2024

Тем не менее, спустя примерно 20 минут сканирования Броку удалось найти золото на глубине примерно 5-6 дюймов (порядка 15 см).

Крупные золотые самородки находили в Великобритании и раньше – в частности, в Уэльсе и Шотландии.