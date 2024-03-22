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Невероятно ⟩ Энтузиаст обнаружил увесистый золотой самородок

rus.postimees.ee
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В поисках золотых слитков (иллюстративное фото).
В поисках золотых слитков (иллюстративное фото). Фото: Francois Glories / SIPA / Scanpix

В английском графстве Шропшир энтузиаст обнаружил при помощи металлоискателя необычно крупный золотой самородок.

Ричард Брок из Сомерсета нашел увесистый золотой самородок, исследуя сельскохозяйственные угодья неподалеку от местечка Мач-Венлок, сообщает BBC News.

Аукционисты из фирмы Mullock Jones предполагают, что самородок весом 64,8 грамма - самый крупный из когда-либо найденных в Англии.

Названный Hiro’s Nugget, самородок уже выставлен на торги со стартовой ценой от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов.

Энтузиаст объявил, что собирается разделить доход от продажи с владельцем земельного участка, где был найден самородок.

По словам аукционистов, через сельскохозяйственные угодья, где был обнаружен самородок, проходили старая дорога и железнодорожная ветка.

Как рассказывает 67-летний Брок, его металлоискатель в тот день барахлил, и потому он воспользовался для поисков старым резервным, с выцветшим экраном.

Тем не менее, спустя примерно 20 минут сканирования Броку удалось найти золото на глубине примерно 5-6 дюймов (порядка 15 см).

Крупные золотые самородки находили в Великобритании и раньше – в частности, в Уэльсе и Шотландии.

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