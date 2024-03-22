ЕС ввел санкции в связи со смертью Алексея Навального

«Медленное убийство Алексея Навального режимом Кремля является ярким напоминанием о его полном пренебрежении человеческой жизнью. Санкции сегодняшнего дня демонстрируют нашу решимость привлечь политическое руководство и власти России к ответственности за продолжающееся нарушение прав человека в России. В то же время мы знаем, что Путин - это не Россия, и Россия - не Путин. Мы продолжим поддерживать гражданское общество России и независимые голоса», - сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В новые санкционные списки включены исправительные колонии, где Алексей Навальный находился с июня 2022 года до своей смерти, исправительная колония ИК-6 и колония строгого режима ИК-3.

«Обе колонии известны своим физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными. В обоих местах Навальный подвергался мучениям, включая многократное нахождение в одиночной камере наказания и жестокое, бесчеловечное и унижающее его достоинство обращение, что привело к серьезному ухудшению его здоровья. Глава ИК-3 Вадим Калинин и несколько заместителей начальника колонии также были подвергнуты санкциям», - говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, Совет решил включить в список лиц, связанных с судебной системой, таких как Андрей Суворов, который приговорил Алексея Навального к 19 годам в колонии особого режима в прошлом году, Кирилл Никифоров, который отклонил его иск против ИК-6 о переводе его в карцер на 12 дней, а также Евгения Николаева и Наталья Дудар, выносившие ряд решений против политических оппонентов, включая Навального, тем самым способствуя политическому преследованию в России.

Другие включенные лица - это высокопоставленные чиновники в системе исправительных учреждений и в Министерстве юстиции, которые либо были ответственны за исполнение приговоров Алексея Навального и других политических оппонентов, либо не обеспечивали защиту прав и свобод человека и гражданина.

Сегодняшние ограничительные меры в рамках Глобального режима санкций ЕС в области прав человека теперь распространяются на 104 физических и юридических лиц и 23 организации из разных стран.

Лица, включенные в режим санкций, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их интересах средств или экономических ресурсов, непосредственно или косвенно, запрещено. Кроме того, на физических лиц, включенных в список, распространяется запрет на въезд в ЕС.