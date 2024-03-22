Отть Тянак: «В Кении будет очень трудное ралли, я должен показать результат»

Бельгиец Тьерри Невилл выиграл ралли Монте-Карло в январе, финн Эсапекка Лаппи выиграл в феврале ралли в Швеции. Тянак занял четвертое место и прервал гонку, но по итогам сезона по-прежнему находится на пятом месте – он набрал 21 очко.

«Ралли в Кении представляет собой особый вызов. Чтобы хорошо выступать, нужна выносливость, потому что погода может быть непредсказуемой, а дорожные условия очень сложными. Многое также зависит от состояния машины», - сказал Тянак.

Команда Hyundai готовилась к гонке в Кении в горах Испании.

«Для нас это было важно. В двух предыдущих у нас были проблемами с двигателями, поэтому было важно, чтобы мы смогли адаптироваться к условиям Кении, тренируясь над уровнем моря.

Лично у меня пока нет ни динамики, ни хороших результатов в этом сезоне. Надеюсь сделать это в предстоящем ралли, надо начать показывать результат», - добавил Тянак.