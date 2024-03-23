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Персона недели ⟩ Андреас Каю: правительство играет с новыми налогами в прятки

Микк Салу
, журналист
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По словам Андреаса Каю, он понимает правительство в его попытке наскрести денег, но считает, что подходит оно к этому недальновидно. Фотографии были сделаны в таллиннском офисе основанном Каю коммуникационном агентстве Meta Advisory.
По словам Андреаса Каю, он понимает правительство в его попытке наскрести денег, но считает, что подходит оно к этому недальновидно. Фотографии были сделаны в таллиннском офисе основанном Каю коммуникационном агентстве Meta Advisory. Фото: Sander Ilvest

В разные времена Андреаса Каю называли по-разному: лоббистом, пиарщиком, специалистом по связям с правительственными органами, бизнес-консультантом. Все эти «звания» вполне соответствуют действительности, но при этом ни одно из них не является полностью точным.

Он наблюдал за политикой под разными углами и сам тем или иным образом принимал в ней участие. Упрощенно говоря, его нынешняя работа заключается в формировании политического направления, оказании влияния на принятие решений, реформы и законопроекты. В голливудских фильмах мир лоббистов выглядит так: лоббист идет с министром пообедать, они болтают, после чего рождается решение построить новый завод, принять или отклонить какой-нибудь закон или распоряжение.

«Этот мир уже давно не похож на киношный, – улыбается Каю. – Основная причина заключается в том, что решения больше не принимаются политиками и государственными чиновниками в одиночку».

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