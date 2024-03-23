Персона недели ⟩ Андреас Каю: правительство играет с новыми налогами в прятки

Он наблюдал за политикой под разными углами и сам тем или иным образом принимал в ней участие. Упрощенно говоря, его нынешняя работа заключается в формировании политического направления, оказании влияния на принятие решений, реформы и законопроекты. В голливудских фильмах мир лоббистов выглядит так: лоббист идет с министром пообедать, они болтают, после чего рождается решение построить новый завод, принять или отклонить какой-нибудь закон или распоряжение.