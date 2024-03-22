Германия легализовала марихуану. Но пока купить ее можно будет только в закрытых клубах

Ранее Reuters сообщало, что легализация марихуаны позволит Германии привлечь в бюджет около 4,7 млрд долларов в год и создать 27 тыс. новых рабочих мест. Агентство передавало, что в 2021 году в Германии каннабис употребляли около 4 млн человек, 25% из них — в возрасте от 18 до 24 лет.

Из входящих в Европейский союз государств рекреационное использование марихуаны легализовала только Мальта. В Нидерландах юридического разрешения на это нет, но власти страны не препятствуют продаже и употреблению небольших объемов каннабиса в кофешопах.

Несколько государств в других регионах мира легализовали использование марихуаны в медицинских целях. Рекреационный каннабис также легализован в Канаде и Уругвае.

Однако крупнейшим в мире легальным рынком марихуаны остаются США: в этой стране 37 штатов и Вашингтон (округ Колумбия) разрешили использование вещества в медицинских целях, 24 штата — в рекреационных (это два разных списка, штаты могут повторяться). При этом на федеральном уровне марихуана по-прежнему запрещена.

Фото: BBC

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Фото: BBC