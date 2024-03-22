АНАЛИЗ ⟩ Взгляд украинцев на будущее становится все более мрачным

Причин, по которым упомянутый выше пессимистический результат был получен на основе опроса Киевского международного института социологии (КМИС), существует множество, и они накапливались в течение некоторого времени. Тот факт, что недавно начался третий год так называемой большой войны, и идет уже одиннадцатый год жизни под гнетом российской агрессии, неизбежно сказывается на настроении народа.

Под показателями общего оптимизма в отношении будущего скрываются более тонкие детали, которые дают представление о менталитете украинцев. Например, наиболее существенно изменилось количество тех людей, которые считают, что страна определенно находится на правильном пути: если в марте 2023 года их было 32 процента, то в феврале этого года – только 11 процентов. С другой стороны, доля тех, кто настроен весьма скептически, подскочила с девяти до 31 процента.