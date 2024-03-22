Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

АНАЛИЗ ⟩ Взгляд украинцев на будущее становится все более мрачным

Татьяна Федосюк
Copy
Мемориальная стена павшим украинским воинам в Киеве.
Мемориальная стена павшим украинским воинам в Киеве. Фото: Vadim Ghirda/AP/Scanpix

Впервые с начала полномасштабного вторжения России число украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении, превышает количество тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее: первые составляют 46 процентов населения, а вторые – 44 процента.

Причин, по которым упомянутый выше пессимистический результат был получен на основе опроса Киевского международного института социологии (КМИС), существует множество, и они накапливались в течение некоторого времени. Тот факт, что недавно начался третий год так называемой большой войны, и идет уже одиннадцатый год жизни под гнетом российской агрессии, неизбежно сказывается на настроении народа.

Под показателями общего оптимизма в отношении будущего скрываются более тонкие детали, которые дают представление о менталитете украинцев. Например, наиболее существенно изменилось количество тех людей, которые считают, что страна определенно находится на правильном пути: если в марте 2023 года их было 32 процента, то в феврале этого года – только 11 процентов. С другой стороны, доля тех, кто настроен весьма скептически, подскочила с девяти до 31 процента.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх