Впервые с начала полномасштабного вторжения России число украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении, превышает количество тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее: первые составляют 46 процентов населения, а вторые – 44 процента.
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АНАЛИЗ ⟩ Взгляд украинцев на будущее становится все более мрачным
Причин, по которым упомянутый выше пессимистический результат был получен на основе опроса Киевского международного института социологии (КМИС), существует множество, и они накапливались в течение некоторого времени. Тот факт, что недавно начался третий год так называемой большой войны, и идет уже одиннадцатый год жизни под гнетом российской агрессии, неизбежно сказывается на настроении народа.