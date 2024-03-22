Реклама врет? Минобороны открестилось от выставки оборонной промышленности в Таллинне

Портал Ärigeenius пишет, что Минобороны советует предприятиям оборонной промышленности не участвовать в майской выставке Defest Expo в Таллинне, поскольку организаторы без разрешения используют материалы Министерства обороны и называют своими партнерами госучреждения Эстонии.
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Defest Expo 2024 пройдет в выставочном центре в Таллинне со 2 по 4 мая, там ожидается более 200 участников. Теперь выяснилось, что организаторы пиарят в материалах выставки участников, которые на самом деле не планируют принимать участие в мероприятии.