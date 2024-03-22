Реклама врет? Минобороны открестилось от выставки оборонной промышленности в Таллинне

Defest Expo 2024 пройдет в выставочном центре в Таллинне со 2 по 4 мая, там ожидается более 200 участников. Теперь выяснилось, что организаторы пиарят в материалах выставки участников, которые на самом деле не планируют принимать участие в мероприятии.

На странице Defest Expo мероприятие рекламируют как первую международную выставку оборонной промышленности в области безопасности, основными темами являются гражданская оборона, национальная безопасность, воздушная, наземная и морская оборона, оборонные технологии, оружие и боеприпасы, а также кибер- и космическая защита. В течение трех дней в программе будет много видеопрезентаций, однако не уточняется, в какое время какая тема будет обсуждаться.