По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, факторы, которые на протяжении десятилетий делали Эстонию привлекательной для иностранных компаний, постепенно утратили свое значение.
Министр экономики ⟩ Эстония все менее привлекательна для иностранных компаний
Глава банка LHV Мадис Тоомсалу заявил в среду в программе ETV Esimene studio, что экономике Эстонии поможет более целенаправленный подход к привлечению иностранных инвестиций.
«Страны, более богатые, чем наша, предоставляют очень конкретные целевые инвестиционные предложения непосредственно компаниям», - пояснил свою мысль Тоомсалу.
По его словам, речь идет не о какой-то абстрактной программе инвестиций, а о конкретной компании, конкретной поддержке и об относительно коротких сроках окупаемости.
«Компания делает инвестиции, платит налоги, нанимает рабочую силу, приносит сюда ноу-хау и все остальное в качестве косвенного дохода», - добавил Тоомсалу.
Журналисты Postimees обратились к министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало с просьбой высказать мнение по поводу того, должны ли иностранные инвестиции стать более адресными.
По словам Рийсало, он согласен с Тоомсалу. Министр выступает за целевые инвестиции, попутно отмечая, что экономический климат в Эстонии изменился.
«Причины, по которым иностранные компании в последние десятилетия присматривались к Эстонии, утратили свое значение», - указал Рийсало.
Безусловно, для государства по-прежнему важны принципы единой экономической политики - простая налоговая система, доступность цифровых и обычных услуг и т.д.
«В то же время в Эстонии за десятилетия стало больше различных надзорных требований и бюрократии, рабочая сила стала дороже», - подчеркнул министр.
Кроме того, изменилась в целом и сама экономическая среда - теперь страны вмешиваются в экономику более решительно, чем раньше, констатировал он.
«Прежде всего, необходимо и дальше развивать те преимущества, которые позволяют предпринимателю легко и удобно вести бизнес. Важна и скорость обработки инвестиционного проекта, чтобы он не пылился у властей годами в ящике стола, а дошел от идеи до реализации как можно быстрее», - считает Рийсало.
Бремя отчетности, которое ложится на предпринимателей, может быть значительно облегчено, «если будет основано на данных и стандартизировано», отметил министр.
По его словам, Центр иностранных инвестиций (VIK) с каждым годом показывает все лучшие результаты по привлеченным в Эстонию инвестициям.
«В прошлом году это было 336 миллионов евро, в позапрошлом - 351 миллион евро, тогда как в предыдущие годы это было в пределах 200 миллионов. Роль VIK – стать инвестиционной магистралью в Эстонии, чтобы предпринимателю не приходилось идти по трудным проселочным дорогам», – добавил он.
На прошлой неделе Тийт Рийсало представил новый план экономической политики, который предусматривает удвоение объемов экономики Эстонии к 2035 году.