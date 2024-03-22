Министр экономики ⟩ Эстония все менее привлекательна для иностранных компаний

Глава банка LHV Мадис Тоомсалу заявил в среду в программе ETV Esimene studio, что экономике Эстонии поможет более целенаправленный подход к привлечению иностранных инвестиций.

«Страны, более богатые, чем наша, предоставляют очень конкретные целевые инвестиционные предложения непосредственно компаниям», - пояснил свою мысль Тоомсалу.

По его словам, речь идет не о какой-то абстрактной программе инвестиций, а о конкретной компании, конкретной поддержке и об относительно коротких сроках окупаемости.

«Компания делает инвестиции, платит налоги, нанимает рабочую силу, приносит сюда ноу-хау и все остальное в качестве косвенного дохода», - добавил Тоомсалу.

Журналисты Postimees обратились к министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало с просьбой высказать мнение по поводу того, должны ли иностранные инвестиции стать более адресными.

По словам Рийсало, он согласен с Тоомсалу. Министр выступает за целевые инвестиции, попутно отмечая, что экономический климат в Эстонии изменился.

«Причины, по которым иностранные компании в последние десятилетия присматривались к Эстонии, утратили свое значение», - указал Рийсало.

Безусловно, для государства по-прежнему важны принципы единой экономической политики - простая налоговая система, доступность цифровых и обычных услуг и т.д.

«В то же время в Эстонии за десятилетия стало больше различных надзорных требований и бюрократии, рабочая сила стала дороже», - подчеркнул министр.