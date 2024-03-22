В России «международное движение ЛГБТ» записали в террористы

В России «международное движение ЛГБТ» и его «структурные подразделения» внесены в реестр террористических и экстремистских организаций, следует из информации, обнародованной на сайте Росфинмониторинга в пятницу, 22 марта.

Верховный суд РФ объявил «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией по иску Минюста и запретил его еще в конце 2023 года несмотря на то, что организации с таким названием не существует.

В марте Минюст включил движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций.

Объявление организации экстремистской открывает путь к вынесению ей суровых приговоров.

Обвинение в ЛГБТ-пропаганде В середине марта стало известно, что в связи с объявлением «движения ЛГБТ» экстремистским возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).

Дело связано с оренбургским гей-баром Pose. 20 марта администратора и арт-директора этого бара отправили в СИЗО.

За последние недели целый ряд россиян были приговорены к штрафам за публикацию в интернете фотографий с радужными флагами.

Две женщины были осуждены за распространение видео, на котором они целуются.