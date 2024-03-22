Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 марта: отправят ли Кылварта в отставку, уникальная специальность в Вирумааском колледже ТТУ, уникальное приложение для мониторинга и защиты пчел, как сохранить любовь до «золотой» свадьбы
Сегодня в выпуске:
- Маховик недоверия мэру Таллинна продолжает раскручиваться. Его отставку поддерживают как оппозиция, независимые депутаты, так и некоторые члены центристской партии. Все будет зависеть от позиции социал-демократов относительно сотрудничества с EKRE
- Это важно: большинство жителей Эстонии считают налог на пенсии обманом пожилых людей; какую новую схему изобрели мошенники
- Вирумааский колледж Таллиннского технического университета расширяется. Уже начался приём заявлении на специальности устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла. Лекции будут проходить в Йыхви.
- Роботы, инфотехнологии и... пчелы. Как молодой программист из Таллинна решает знакомые всем пчеловодам проблемы с сохранением жизни ценных для экосистемы всего мира насекомых
- Знакомимся с удивительной и красивой парой. Наш корреспондент отправилась в гости к отметившим «золотую свадьбу» супругам из Таллинна, чтобы выяснить секрет крепкой совместной жизни и семейного счастья
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 марта.