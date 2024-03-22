«Новости в 7» за 22 марта: отправят ли Кылварта в отставку, уникальная специальность в Вирумааском колледже ТТУ, уникальное приложение для мониторинга и защиты пчел, как сохранить любовь до «золотой» свадьбы

Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.