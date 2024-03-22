По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания, в результате чего рухнула крыша.

МЧС России сообщило, что к вечеру субботы пожар удалось потушить, спасатели разбирают завалы после взрывов.

В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.