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БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пожар в «Крокус Сити Холле» потушен (83)

rus.postimees.ee
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В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли не менее 133 и ранены свыше 200 человек. В здании после взрывов вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбор завалов.

По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания, в результате чего рухнула крыша.

МЧС России сообщило, что к вечеру субботы пожар удалось потушить, спасатели разбирают завалы после взрывов.

В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.

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