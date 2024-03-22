В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли не менее 133 и ранены свыше 200 человек. В здании после взрывов вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбор завалов.
По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания, в результате чего рухнула крыша.
МЧС России сообщило, что к вечеру субботы пожар удалось потушить, спасатели разбирают завалы после взрывов.
В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.