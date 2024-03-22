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БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО ⟩ При разборе завалов спасатели находят множество фрагментов тел погибших (78)

rus.postimees.ee
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В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли не менее 133 и ранены свыше 200 человек. В здании после взрывов вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбор завалов.

По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания, в результате чего рухнула крыша.

На месте до сих пор работают пожарные, спасатели разбирают завалы после взрывов.

В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.

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