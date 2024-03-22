По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Спецназ проводит в здании концертного зала спецоперацию. Не исключено, что нападавшие могли забаррикадироваться внутри.

В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания. На месте работают пожарные.

Пострадавших в ходе нападения доставляют в медицинские учреждения Москвы.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, «нападавшие - молодые, светлые люли в камуфляже, некоторые даже в бронежилетах. Оружие у них модифицированное».

В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.