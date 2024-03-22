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БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сообщение об ответственности ИГИЛ за теракт в «Крокус Сити Холле» может быть фейком (35)

rus.postimees.ee
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  • В Подмосковье в «Крокус Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу
  • Здание концертного зала горит, рухнула крыша
  • Подтверждена смерть сорока человек, пострадали более ста

В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли не менее 40 и ранены свыше 100 человек. В здании после взрывов вспыхнул пожар. 

По словам очевидцев, несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Спецназ проводит в здании концертного зала спецоперацию. Не исключено, что нападавшие могли забаррикадироваться внутри.

В результате стрельбы и взрывов в «Крокус Сити Холле» начался масштабный пожар - огнем было охвачено не менее трети здания. На месте работают пожарные.

Пострадавших в ходе нападения доставляют в медицинские учреждения Москвы.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, «нападавшие - молодые, светлые люли в камуфляже, некоторые даже в бронежилетах. Оружие у них модифицированное».

В момент нападения «Крокус Сити Холле» могло находиться до 6200 человек, поскольку на концерт группы «Пикник» были проданы все билеты.

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Комментарии (35)
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