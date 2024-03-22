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БЛОГ ⟩ Стрельба в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье: есть погибшие и раненые

rus.postimees.ee
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В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли более десяти и ранены десятки человек. В здании также вспыхнул пожар. 

По словам очевидцев, несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

На записях, которые публикуют Telegram-каналы, люди бегут из здания. Судя по видеокадрам, в «Крокус Сити Холле» начался пожар.

По сведениям Telegram-канала Gulagu.net, «ФСБ приступила к замедлению работы Telegram в Московском регионе, очевидцы с трудом подгружают фото и видео с места теракта».

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