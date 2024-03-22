В российском городе Красногорск в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» в результате стрельбы погибли более десяти и ранены десятки человек. В здании также вспыхнул пожар.
БЛОГ ⟩ Стрельба в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье: есть погибшие и раненые
В здании «Крокус Сити Холла» начался пожар. pic.twitter.com/nNRAZUdH7f— SVTV NEWS (@svtv_news) March 22, 2024
По словам очевидцев, несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
На записях, которые публикуют Telegram-каналы, люди бегут из здания. Судя по видеокадрам, в «Крокус Сити Холле» начался пожар.
По сведениям Telegram-канала Gulagu.net, «ФСБ приступила к замедлению работы Telegram в Московском регионе, очевидцы с трудом подгружают фото и видео с места теракта».