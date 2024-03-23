«Это как ритуал, в котором участвуешь всем существом»: музыковед Анна Виленская – о Гарри Поттере, Стравинском и композиторах будущего

Музыковед Анна Виленская живет в Тбилиси и ездит по русскоязычным сообществам в разных странах с лекциями о музыке. Классической и современной, легкой и тяжелой, звучащей в кино и повседневной жизни. Анна рассказывает, как мы слушаем музыку, что мы делаем в это время и что происходит, когда мы это делаем. Эти рассказы создают у слушателей уверенность, будто они сами так всегда и чувствовали, но только сейчас получили нужные слова для описания этих чувств. Нужные слова приносят людям счастье, поэтому лекции Анны очень популярны.

- Анна, судя по доступным материалам с вашим участием, вам не нужно мучительно думать над ответами. Такое ощущение, что они у вас готовы…

- Спасибо, что сказали, а то у меня как раз такого ощущения не возникает. Наоборот, мне недавно сообщили, что я в интервью то и дело зависаю и говорю: «Ага, мне надо подумать!», беру паузу и думаю. Потом паузу вырезают, и отсюда возникает эффект, что я очень быстро думаю. А это не так.

Музыковед Анна Виленская. Фото: SNAMI

- Ну да, я как-то не сообразил насчет монтажа. Вы не первый раз приезжаете в Таллинн, теперь у вас целое лекционное турне с тремя темами. Музыка из фильмов о «Гарри Поттере», Стравинский и будущее композитора в эпоху искусственного интеллекта. Это цикл в каком-то продуманном порядке?