Хорошая лекция – это ярко об интересном. Легко убедиться, что это так, присоединившись к аудитории, которая соберется 24, 25 и 26 марта на сцене Ring на нижнем ярусе Русского театра. Проект Lektoring, придуманный интеллектуальным клубом SNAMI, привезет Анну Виленскую – музыковеда, популяризатора музыки, автора YouTube-лектория (около 250 тысяч подписчиков). Три встречи будут посвящены неожиданным и очень разным темам, о которых Анна рассказала Rus.Postimees.
«Это как ритуал, в котором участвуешь всем существом»: музыковед Анна Виленская – о Гарри Поттере, Стравинском и композиторах будущего
Музыковед Анна Виленская живет в Тбилиси и ездит по русскоязычным сообществам в разных странах с лекциями о музыке. Классической и современной, легкой и тяжелой, звучащей в кино и повседневной жизни. Анна рассказывает, как мы слушаем музыку, что мы делаем в это время и что происходит, когда мы это делаем. Эти рассказы создают у слушателей уверенность, будто они сами так всегда и чувствовали, но только сейчас получили нужные слова для описания этих чувств. Нужные слова приносят людям счастье, поэтому лекции Анны очень популярны.
- Анна, судя по доступным материалам с вашим участием, вам не нужно мучительно думать над ответами. Такое ощущение, что они у вас готовы…
- Спасибо, что сказали, а то у меня как раз такого ощущения не возникает. Наоборот, мне недавно сообщили, что я в интервью то и дело зависаю и говорю: «Ага, мне надо подумать!», беру паузу и думаю. Потом паузу вырезают, и отсюда возникает эффект, что я очень быстро думаю. А это не так.
- Ну да, я как-то не сообразил насчет монтажа. Вы не первый раз приезжаете в Таллинн, теперь у вас целое лекционное турне с тремя темами. Музыка из фильмов о «Гарри Поттере», Стравинский и будущее композитора в эпоху искусственного интеллекта. Это цикл в каком-то продуманном порядке?
- Нет за этим никакой идеи. Я съездила в Таллинн в конце прошлого года, и мы безумно полюбили друг друга с организаторами из проекта SNAMI – Сашей, Инной и Тамарой. И мне захотелось именно в Таллинне записать пару своих лекций, которые я уже обкатывала во многих местах. Очень важно, какая публика, какой зал. Мы договорились, что я запишу в Русском театре лекции о Стравинском и судьбе композиторов. А насчет Гарри Поттера меня попросили адаптировать материл, который уже лежит у меня на канале, для детей и подростков. Так что все по-живому получилось, из души.
- По моим наблюдениям, «Гарри Поттер» остался важен для определенного поколения, неужели он до сих пор популярен среди подростков?
- Я не думала о степени его популярности у подростков, я читаю лекции для взрослых. Хотя у меня и целевой аудитории нет, я не про маркетинг, а про горизонтальные связи. И вот у людей, с которыми у меня есть эти связи, появился конкретный запрос. Читатель «Гарри Поттера» молодеет. Сейчас его читают в семь-восемь лет.
Я уверена, что детям нравится сказка, но они, возможно, не очень понимают, что, например, у Гарри нет родителей, они не осознают конечности жизни. Иногда шутят, что у хомячка одна роль в семье – показать детям смерть. И «Гарри Поттер» учит именно этому – чтобы ты по-буддистски всегда был готов к смерти и знал, что прожил достойную жизнь. А борьба со злом там опциональна.
- Хорошо, то есть вы не про маркетинг. И лекции, которые вы возите по разным странам, не являются бизнес-проектом?
- Нет, конечно. Ориентироваться на горизонтальные связи – это единственно верный для меня образ гражданской жизни. Все остальное – это большие данные и большой бизнес, которые не работают, когда речь идет о чем-то нежном, искреннем и уязвимом, чем для меня и является лекция. Я столько лет читала их бесплатно! Хорошо, когда раз в месяц можно прочесть за 1000 евро, чтобы было на что жить, а остальное читать потому, что это важно. Да, мне платят гонорар сейчас, потому что есть спрос. Но я не живу в этих категориях.
- Вы упомянули большие данные. О них пойдет речь в вашей лекции, которую вы запишете в Таллинне 26 марта и которая посвящена судьбе композитора в эпоху искусственного интеллекта. Он вряд ли отменит человека, они будут взаимодействовать. Но как это будет происходить?
- Искусственный интеллект будет помощником, которого не жалко. Он не устает, ему не скучно, он не занимается творчеством. Во времена Бетховена оркестранты получали партитуры произведений, расписанные для каждого инструмента. Их писали мальчики-переписчики, это была отдельная профессия. Вот ИИ – это такой переписчик, получающий запрос и выдающий в нужном количестве варианты решения, из которых вы берете нужный и с ним работаете. Он делает в большом количестве всякую странную работу и ничего не требует взамен, не обладая при этом творческой волей.
- Люди при этом часто уверены, что ИИ вот-вот начнет создавать что-то гениальное.
- Да, они все время спрашивают: «Ну, когда же, когда?», потому что приписывают ИИ человеческие свойства. Вы, наверное, сталкивались с историями, как люди чувствуют вину за то, что не поблагодарили ChatGPT за проделанную работу. Это то же самое, как я вчера подумала, что моя кошка извиняется передо мной, когда ложится на спинку и подставляет пузико. Я даже возомнила, что ей важно, чтобы я хорошо о ней думала!
Когда человек видит случайное нагромождение облаков или рисунок линий на пеньке, он узнает человеческое лицо. Есть распознавательный механизм, который называется «парейдолия», и он как раз обозначает эту способность, очень важную на определенном этапе человеческой эволюции. В общем, люди думают, что, раз они коммуницируют с ИИ, значит, он живой. Ясно, что есть чужое живое, которое может работать не совсем так, как ты. Младенец, сумасшедший, животное. И опыт общения с ними переносится на ИИ.
- Вторая ваша лекция, которую вы запишете в Таллинне, посвящена Стравинскому. Он у меня ассоциируется если не с ИИ, то во всяком случае с чем-то не совсем человеческим. Я всегда слушал рок, и там многое звучит так, будто получилось само. А вот Стравинский точно не сам получился. Это нужно придумать и потом очень заковыристо разложить.
- Так многие думают. Сидят такие после лекции и говорят, что им кажется, что это вовсе и не человек написал. И у меня были схожие чувства насчет Стравинского. Я думала: как мне показывать его слушателям, исходя из этих чувств? Он очень необычный, ненастоящий. У него есть такие кусочки, которые создают ощущение, что ты пронаблюдал его мысль, как будто она чуть-чуть приоткрылась. За эти совсем небольшие фрагменты можно ухватиться, чтобы прояснить для себя, как это сделано.
Стравинский – один из немногих композиторов на свете, которого при всей его сложности слушают на досуге. Потому что он создал своими построениями такую уязвляющую интеллектуальную красоту, что ее можно даже и не любить, но она действует почти на чувственном уровне. Магия перехода от того, что сделано рационально, к тому, что вызывает у нас чувства, составляет предмет моего отдельного интереса. Для меня это про любовь человечества к миру идей.
- Надо ли для восприятия Стравинского знать, откуда он взялся, принадлежит ли какой-то школе, направлению и так далее?
- Нет. Я стараюсь вообще не упоминать об этом. Такой подход дарит людям ощущение, что познание этой музыки не требует дополнительных знаний. В противном случае мы не можем разрешить себе присвоить эту музыку, пока не будем уверены в том, что знаем, к какой школе она принадлежит.
В целом я сама стараюсь не знать ничего об этом и не рассказывать. Когда я говорю о Стравинском, упоминая лишь его индивидуальный опыт, это укрепляет во мне и моих слушателях ощущение самости. Чтобы не объединяться в организации и не пытаться повторить традицию для того, чтобы выражать себя.
- Могу предположить, что вы не даете на лекции какой-то насыщенной информации. Она вся уже есть в интернете, это скучно. А что вы даете на лекциях?
- Я давно изучаю сам формат лекции. У меня есть отдельный бизнес-проект - курс для лекторов, который продается как инфопродукт. А лекции, где я рассказываю о музыке, - это почти сакральный ритуал. Кстати, очень старинный, даже древний и связанный с передачей опыта, а не знаний. Грубо говоря, проповедь – это тоже лекция. Потому что священник ничего не зачитывает, а всем собой участвует в том, что он проповедует.
То же самое – политический митинг. Это не урок. Это когда человек всем своим существом включает свои знания, ценности, убеждения, а люди за время соприкосновения с этим человеком берут или не берут в свою жизнь тему, о которой рассказал этот человек. Это касается любой лекции, не только моей.