В субботу биржевая цена электроэнергии упадет еще на треть

Больше всего, 92,68 евро за мегаватт-час, за электроэнергию в Эстонии придется платить в субботу вечером с 19 до 20 часов.

Самая дешевая электроэнергия ожидается завтра днем ​​в районе 13-14 часов, когда ее стоимость упадет до 10,35 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить так же, как и в Эстонии.

Зато в Финляндии электроэнергия завтра - на 22,8 процента дешевле, чем в странах Балтии: 35,11 евро за мегаватт-час.

Самая высокая среднедневная цена ожидается в Польше - 77,94 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена в феврале составляла 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9 процента меньше в годовом сравнении.

По сравнению с январем цена упала на 40 процентов.