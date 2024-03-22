В эстонской ценовой зоне Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии в субботу снизится на 36,2 процента по сравнению с пятницей до 45,45 евро за мегаватт-час.
В субботу биржевая цена электроэнергии упадет еще на треть
Больше всего, 92,68 евро за мегаватт-час, за электроэнергию в Эстонии придется платить в субботу вечером с 19 до 20 часов.
Самая дешевая электроэнергия ожидается завтра днем в районе 13-14 часов, когда ее стоимость упадет до 10,35 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить так же, как и в Эстонии.
Зато в Финляндии электроэнергия завтра - на 22,8 процента дешевле, чем в странах Балтии: 35,11 евро за мегаватт-час.
Самая высокая среднедневная цена ожидается в Польше - 77,94 евро за мегаватт-час.
В ценовой зоне Эстонии средняя цена в феврале составляла 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9 процента меньше в годовом сравнении.
По сравнению с январем цена упала на 40 процентов.