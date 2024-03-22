Михкельсон: сегодняшний теракт мог быть организован самим террористическим режимом

«Сегодняшний теракт в московском развлекательном центре, судя по всему, был организован самим террористическим режимом. По предварительным данным, погибли не менее сорока человек, а всем нападавшим (по разным данным, это от пяти до 20 человек) удалось скрыться. Спецназ отреагировал с часовым опозданием», - отметил Михкельсон.

«Не исключено, что режим Путина использует атаку для мобилизации населения (sic! Москва и Санкт-Петербург) с целью расширения войны против Запада. Не забывайте, что ФСБ уже вела себя аналогичным образом во время взрывов жилых домов в 1999 году, когда вину за случившееся возложили на чеченцев и в результате в Чечне началась новая война. Вся история закончилась переворотом ФСБ в последний день 1999 года, когда к власти пришел Владимир Путин. Напоминаю, что 19 марта Путин счел предупреждения западных посольств о возможной подготовке теракта шантажом», - добавил политик.

Напомним, что в пятницу подмосковном Красногорске на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли стрельбу. Как утверждают СМИ, на территории концертного зала произошло несколько взрывов. После этого в здании начался пожар. Сегодня в «Крокус Сити Холл» проходил концерт музыкальной группы «Пикник». Подтверждена смерть сорока человек, пострадали более ста.