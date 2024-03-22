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ФОТО ⟩ Audi врезалась в три автомобиля на парковке в торгового центра Sikupili

Postimees
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Поздно вечером на стоянке у торгового центра Sikupilli в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Около 22.15 на стоянке Тартуского шоссе, 87 зафиксировано дорожно-транспортное происшествие: 36-летний мужчина за рулем автомобиля Audi врезался в три автомобиля.

Точные обстоятельства ДТП уточняются, но по предварительным данным, у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем. Скорая помощь доставила его в больницу.

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