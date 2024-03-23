Депутаты со всего мира соберутся, чтобы обсудить роль парламентской дипломатии в достижении мира

Члены делегации Эстонии в Межпарламентском союзе примут участие в работе 148-й ассамблеи союза. На заседаниях депутаты рассмотрят, как при помощи международной, региональной и двусторонней парламентской дипломатии можно достичь мира.

«В мире много военных конфликтов. В ряде регионов растут напряжения. Общение представителей государств друг с другом, возможно, поможет предотвратить какой-либо конфликт или найти решение уже существующему - будь то путем сдерживания и наказания агрессоров или путем поиска посредников. Не следует забывать, что налаженный на человеческом уровне хороший контакт может порой открыть двери или не позволить ссоре перерасти во что-то большее», - отмечает руководитель делегации Рийгикогу Марис Лаури в своем выступлении.

В рамках ассамблеи собираются все уставные органы Межпарламентского союза, в том числе совет Межпарламентского союза, постоянные комитеты, комитеты по правам человека и по вопросам Ближнего Востока, а также форумы женщин-парламентариев и молодых парламентариев. Эстонская делегация участвует в работе группы 12+, в которую входят европейские страны, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Пленарное заседание примет резолюцию по теме внеочередного обсуждения, а также резолюции двух постоянных комитетов. Резолюция комитета по вопросам мира и международной безопасности рассмотрит социальное и гуманитарное влияние автономных систем вооружения и искусственного интеллекта.

Резолюция комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли рассмотрит сотрудничество по расширению доступности приемлемой по стоимости зеленой энергии и обеспечению инноваций, ответственности и справедливости. Пленарное заседание также примет заключительный документ по результатам общей дискуссии.

В ассамблее принимают участие сотни депутатов парламентов всего мира. На проходящей с 23 по 27 марта в Женеве ассамблее Межпарламентского союза Эстонию представят члены правления группы Эстонии: председатель Марис Лаури, заместители председателя Хелле-Мооника Хельме, Хельмен Кютт и Пеэтер Тали, а также заместитель председателя делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Энн Ээсмаа. В высокоуровневом сегменте ассамблеи примет участие вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги.

Межпарламентский союз - самая давняя и крупная межпарламентская организация в мире. Она была основана в 1889 году и объединяет 180 государств-членов по всему миру. Эстония была членом союза в 1921-1940 годы и восстановила свое членство после восстановления независимости в 1991 году.