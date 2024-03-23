Чемпионкой мира по фигурному катанию среди одиночниц стала японка Каори Сакамото

По итогам обеих программ (короткой и произвольной) чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото – она набрала 222,96 балла. Это ее третья подряд победа на чемпионате мира.

Второе место заняла американка Изабо Левито (212,16), на третьем кореянка Ким Чхэен (203,59).

Луна Хендрикс, которая была лидером короткой программы, в итоге заняла четвертое место, набрав 200,25 балла.

Сакамото 23 года, в ее активе серебро и бронза Олимпийских игр.

Эстонская Фигуристка Нина Петрыкина заняла 16-е место, у нее 176,53 балла.

В танцах на льду первое место заняли американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они ннабрали за свой прокат 90.08 балла. Второе место с результатом 87.52 балла занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На третьем промежуточном месте идут хозяева турнира канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 86.51.

Эстонская пара Солен Мазинг и Марко-Евгений Гайдаенко на 33-м месте, у них 57,09 балла.